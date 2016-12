Foi uma autêntica ‘corrida ao ouro’ assim que a PokerStars reabriu as ‘portas’ em Portugal! Milhares de jogadores acorreram ao site, ansiosos por voltar a jogar poker online, ao fim de quase um ano e meio de impedimento, o que originou mesmo alguns imprevistos: os servidores bloquearam – tal foi a afluência repentina! –, as migrações das contas ‘.eu’ para ‘.pt’ sofreram atrasos e os depósitos demoraram um pouco mais do que o habitual a ficar disponíveis. Mas nada que o tempo e uma dose extra de paciência não resolvessem... Afinal, quem esteve 16 meses impedido de jogar, não ia desistir por um par de horas!

De facto, a afluência de portugueses à sala superou até as expectativas mais otimistas. Logo no dia de reabertura, a PokerStars.pt tornou-se na terceira plataforma com mais tráfego em todo o Mundo, superada apenas pela própria PokerStars.com e pela 888.com. E no primeiro domingo superou mesmo a plataforma global da concorrente. O que significa que havia mais gente a jogar só na PokerStars.pt do que na 888... em todo o Mundo!



DICAS

Dinheiro grátis?

Este mês, excecionalmente, as nossas dicas são financeiras ao invés de estratégicas. Com o regresso dos jogos online a dinheiro real, caso decida fazer um depósito, pode escolher entre várias ofertas que as salas – neste caso, a PokerStars – têm para os seus jogadores.



O Ronaldo dá!

Até ao dia 31 de dezembro, a PokerStars oferece 7 euros – em alusão ao número de Cristiano Ronaldo – a todos os novos jogadores. O dinheiro, naturalmente, não pode ser levantado antes de ser usado nas mesas, mas os ganhos que dele resultarem ficam logo à disposição.



Procure os bónus

A própria Stars está a oferecer 20 euros grátis a quem efetuar o 1.º depósito na sala. Mas, se pesquisar, pode encontrar bónus ainda mais vantajosos, como os da escola IntelliPoker, que acrescenta mais 5 euros aos 20 da Stars ou mesmo 10 se abrir a sua conta a partir da escola.