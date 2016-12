Se um dia tiver algumas horas disponíveis durante uma escala em Frankfurt não hesite em experimentar um passeio pela cidade, a quinta maior da Alemanha em termos de estrutura e uma das mais importantes. O aeroporto recebe milhares e milhares de pessoas todos os dias, mas a esmagadora maioria espera pacientemente pelo voo seguinte, sem lembrar que, apenas a 20 minutos de comboio, há uma bela cidade para conhecer.

História com séculos

Frankfurt é famosa pelos arranha céus que fazem parte do seu bairro financeiro. É uma zona de bulício, muita gente na rua em negócios, a caminho de reuniões ou a correr para os transportes públicos. Tem o seu interesse observar tudo isto enquanto se passeia demoradamente por uma das maiores cidades da Alemanha.

Mas há uma outra zona que merece ser explorada convenientemente. Chama-se Römerberg e é nada menos que o centro histórico de Frankfurt, com a sua construção medieval preservada de forma impecável, apesar de muitos terem sido destruídos durante a 2.ª Guerra Mundial. Não sendo muito grande, uma escala de algumas horas será suficiente para ter uma ideia de uma história com alguns séculos.

Um passeio pelas ruas, fechadas ao trânsito, torna-se assim numa experiência aprazível, observando fachadas e assistindo ao pacato ritmo de vida dos habitantes e comerciantes locais. Na praça, que se chama Römerberg, destaca-se desde logo a Catedral de São Bartolomeu, de estilo gótico, construída no século XIV.

A umas centenas de metros aparece o rio Meno, que banha a cidade de Frankfurt. E aqui destaca-se também a bela ponte de ferro, a Eiserner Steg, que é pedonal e da qual é possível ter uma bela vista sobre os arranha céus da cidade moderna e apreciar todo o bucolismo junto ao rio.

A arquitetura é muito semelhante à de outras cidades alemãs, valendo por isso a pena percorrer toda a província de Hesse e as vizinhas, no centro e Sudoeste do país. Não havendo tempo para muito mais, um passeio pelo centro permite ficar com uma ideia.