A imagem do executivo confortavelmente instalado no banco traseiro de um automóvel, orientando os negócios pelo telefone enquanto o ‘chauffeur’ enfrenta o trânsito é difícil (talvez mesmo impossível) de aplicar no caso do Mercedes AMG E63 S 4MATIC+. E não, não é porque o ‘sedan’ da marca alemã não tenha no interior toda a tecnologia e o requinte devidos a automóvel do segmento ‘premium’. Não, a razão é outra: o eventual dono dará folga ao motorista e sentar-se-á ao volante para desfrutar do Classe E mais potente que a Mercedes já lançou no mercado.

A natural aparência musculada do E63 não permite segundas leituras. Este ‘executivo’ é diferente da versão anterior, principalmente na secção dianteira, funcionando as mexidas estéticas na traseira como essenciais para o apuro da performance desportiva. Debaixo do ‘capot’ está um renovado V8 4.0 litros biturbo, com 612 cv de potência e 850 Nm de binário, capaz de proezas como fazer 3,4 segundos dos 0 aos 100 km/h e tocar os 250 km/hora de velocidade máxima.

Curiosamente, e não obstante todo o trabalho da AMG – suspensão desportiva, sistema de distribuição do binário às 4 rodas, caixa automática de 9 velocidades entre outras benesses – na preparação das respostas adequadas à musculatura do V8, o E63 também pode ser um automóvel tranquilo. O modo ‘Comfort’ dá ordem para desativar metade dos cilindros e é assim possível circular em estilo ‘bem comportado’. Um estradista, apenas. Algo que, muito honestamente, parece descabido assim que nos sentamos aos comandos e ligamos o motor. O coração manda, as mãos decidem e o E63 obedece de forma fantástica. Lição privada



O autor destas linhas não tem espírito de ‘piloto’, mas encontrou diversão máxima nesta apresentação internacional realizada no Algarve. Não é todos os dias que há oportunidade para conduzir um automóvel com mais de 600 cv. Depois de percurso desafiante na zona da serra de Monchique, chegou o momento para umas voltas no AIA. E para não interferir com o ritmo mais elevado de outros jornalistas, houve direito a lição privada. No carro da frente, a ensinar trajetórias e a mostrar como era possível andar depressa, curvar e travar no sítio certo seguia Bernd Schneider, ex-piloto de F1 e 5 vezes campeão do DTM. O carro portou-se 5 estrelas. O aluno, enfim, não fez estragos…



Tração integraL 4Matic+



O sistema de tração integral que equipa o Mercedes E63 é da responsabilidade da AMG e, em síntese, sustenta a tese da marca quando refere que estamos face ao carro "mais inteligente do mundo". Basicamente, o 4MATIC+ adapta-se ao condutor e à forma como este usa o volante e o acelerador, distribuindo o binário de forma variável pelos dois eixos. Sempre com o objetivo de ‘colar’ o carro à estrada, seja ela mais ou menos sinuosa, mais ou menos escorregadia. No limite, o E63 até pode ser um puro... tração traseira.



Autor: Paulo Renato Soares