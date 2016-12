O modelo ideal das equipas B

O regresso das equipas B foi uma boa notícia para o futebol português e é indiscutível que trouxe muitas coisas boas, em particular aos três grandes. Houve alturas em que foram utilizadas apenas para dar minutos a jogadores que não tinham espaço nas equipas principais e que, com isso, tiravam o lugar aos miúdos da formação que precisavam de jogar para crescer.



Ora, Nélson Semedo e Lindelöf não cumpriram toda a formação no Benfica, é verdade, mas está à vista de todos que estamos a falar de dois jogadores que souberam, na perfeição, entender o que significa atuar numa equipa B. Tendo acompanhado o percurso de ambos desde que chegaram ao clube da Luz, surpreende-me mais a forma como o lateral-direito evoluiu e conseguiu afirmar-se como um dos novos talentos do nosso futebol. O sueco, talvez pela 'frieza' natural com que sempre encarou o jogo, soube superar as falhas que foi encontrando no futebol que praticava e tornou-se indiscutível para Rui Vitória. Mas Nélson Semedo cresceu de uma forma impressionante!



As equipas B servem, precisamente, para isto. Fazer os miúdos evoluir, torná-los capazes de representar a equipa principal ao mais alto nível e depois, se possível, garantir, com eles, significativos encaixes financeiros. Foi assim, com Renato Sanches, por exemplo, e poderá ser assim com Semedo e Lindelöf. O futebol português só fica valorizado se os grandes conseguirem seguir para a frente com este tipo de modelo.