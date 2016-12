Leão sob pressão

O Sporting vive um momento indesejado e impensável no início da temporada, quando foi planeado 2016/17.



Mais do que discutir as opções de Jorge Jesus e a política de contratações, o que aqui se reflete é sobre o futuro próximo dos verde e brancos.



Afastados das competições europeias e em quarto lugar no campeonato, a 8 pontos da liderança, o Sporting não está afastado da corrida ao título de campeão, mas a margem é cada vez mais estreita.



Além disso, o estado de graça terminou e os adeptos já não disfarçam insatisfação. E, ao permitir que membros da Juventude Leonina entrassem na Academia de Alcochete, prometendo o título, a equipa ficou ‘refém’ dos adeptos e deixou que estes passassem a ser parte ativa.



Jogadores e treinadores contam com o apoio dessa claque, mas sabem que estão agora escrutinados. Um passo em falso poderá não ser tolerado. Se as coisas não estavam fáceis, a pressão tornou-se mais forte.