Jesus não é intocável

É indiscutível a qualidade de Jorge Jesus como treinador, nem tão pouco se coloca em causa aquilo que conquistou no Benfica, mas do passado vivem os museus e o técnico do Sporting ainda não justificou o investimento que Bruno Carvalho fez na sua contratação.



O salário estratosférico que aufere, totalmente desenquadrado da realidade portuguesa, é um fator de enorme pressão e os resultados para já estão aquém das expectativas. O segundo lugar da época passada entusiasmou a nação leonina, só que as saídas de Islam Slimani e João Mário não foram devidamente acauteladas, e dificilmente seriam, dada a qualidade desses jogadores, que muitas vitórias deram.



Fora da Europa e longe da liderança no campeonato, Jorge Jesus tem uma dura batalha pela frente. Os lenços brancos já saíram dos bolsos e não bastará ao técnico vencer um ou outro jogo no campeonato. Com os rivais Benfica e FC Porto à sua frente, o Sporting tem de olhar também para o Sp. Braga como um adversário a levar em conta.



Como se não bastasse a batalha desportiva, Jesus vai também ter de lidar com as eleições no clube, onde, por muito que Bruno de Carvalho queira chamar a si esse combate, vai existir ruído. Jesus não é intocável e os resultados é que vão ditar o seu futuro, porque os treinadores passam e os presidentes ficam…