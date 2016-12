Continuar a ler





Talvez em 2020 ou 2024 as ganhe. Agora é cedo, sendo que eu gosto do João Benedito. Mas, para este momento, o Sporting necessita mais da continuidade de Bruno de Carvalho e companhia do que de um Benedito ou de um Pedro Rodrigues.



É sempre positivo haver candidaturas. É sinal que somos um clube democrático. Em março os sócios decidirão o melhor caminho para o Sporting Clube de Portugal, mas espero e desejo que o Sporting não volte a cair em mãos erradas.

É fundamental Bruno de Carvalho recandidatar-se à presidência e vencer as eleições de março do próximo ano. O Sporting precisa de estabilidade diretiva, para caminhar para os futuros sucessos, conquistas e glórias.Não é bom, após quatro anos, haver outro presidente para esta instituição Sporting. Não sabemos se Pedro Madeira Rodrigues é um candidato altura da presidência do clube.João Benedito, que tanto se tem falado, parece-me um bom candidato, se avançar com a sua candidatura, mas duvido que neste momento ganhe as eleições contra Bruno de Carvalho.