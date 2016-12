Continuar a ler





No entanto, como adepto e atento ao fenómeno do desporto, mais propriamente, do futebol, fico estupefacto com as declarações que fez à imprensa escrita há uns tempos, acerca do seu eterno rival e vizinho da Segunda Circular, o SL Benfica, e passo a citar, a seguinte declaração: "Se fosse noutro país o Benfica descia de divisão", declaração preferida, que em nada contribui para a estabilidade e pacificação, em especial do futebol, por parte do Senhor Bruno Miguel de Azevedo Gaspar de Carvalho, 42.º presidente de uma grande instituição desportiva, fundada em 1 de Julho de 1906, como é a do Sporting Clube de Portugal, que merece todo o respeito e admiração, por tudo o que tem feito em prol do desporto, sendo como tal, um dos clubes mais eclécticos de Portugal.



Mas por alguns motivos que tenha e as razões que possam parecer e assistir àquele seu responsável máximo, daquela grande instituição, volto a repetir, como é sem dúvida o grande Sporting CP, e, pela sua responsabilidade e posição que tem à frente deste clube, deveria ter outra mensagem, para não atiçar mais os adeptos, de ambos os clubes, e a sua mensagem assentava bem para a tal pacificação, em especial do futebol. Que é tão necessária e urgente que se cultive entre os seus responsáveis, que possam dar o exemplo às respectivas massas adeptas dos clubes.



Senhor Bruno de Carvalho, pode ter todas e mais algumas razões e motivos para se sentir prejudicado pelos maus resultados da equipa de futebol e pode evidentemente manifestar-se, mas seja o primeiro, como responsável de uma grande instituição a dar o exemplo para a maior pacificação e credibilidade do futebol, que sem dúvida está em estado "febril". Sem dúvida que é necessário, contudo, alguém dar um abanão, mas com a devida delicadeza, neste futebol tão demasiado podre, mas que seja feito em sede própria...isto é, nas assembleias, por exemplo na liga.

Decerto que já não devo ter idade para me justificar seja do que for, a não ser por algum motivo, que tenha ofendido alguém e ter que em seguida, com alguma humildade, pedir desculpas por tal acto, indevidamente cometido, porque de resto estou-me nas tintas para o que possam julgar deste simplório opinante, pois as minhas opiniões valem o que valem.Como já uma vez me assumi neste mesmo espaço, e manifestei a enorme alegria pelo título então conquista pela instituição desportiva, da outra margem do Tejo e, mais precisamente no dia 06 de Junho de 2016, quando o Clube Desportivo da Cova da Piedade, conquistou na época de 2015/16, ao consagrar-se Campeão Nacional de Seniores, o seu título máximo de futebol, no seu já longo historial, depois de já ter conquistado os títulos de campeão nacional da III divisão, nas épocas de 1947/48 e 1970/71, e de vários títulos de campeão distrital, da Associação de Futebol de Setúbal. E com deste título nacional, teve o direito a estar a disputar pela primeira vez no seu historial de quase 70 anos de vida, a II liga do futebol profissional de futebol. Como tal, desde que me conheço que sou e assumo ser um grande "piedense", e seu adepto, mas e porque devido aos diversos factores da minha, quer profissional, quer de ordem particular, me leva a estar mais afastado verdadeiramente da sua vila, como do próprio Clube Desportivo da Cova da Piedade, fundado no dia 28 de Janeiro de 1947.Assim, sou totalmente isento e nada tenho a ver tanto a favor ou contra, dos clubes como o Sporting CP, SL Benfica ou mesmo do FC Porto, ou qualquer outro clube.

Autores: Mário da Silva Jesus, 63 anos, reformado