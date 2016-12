Continuar a ler





Quem mais contribui para este sucesso do RB Leipzig? Será que o clube alemão consegue manter este nível até ao final do campeonato e acabar com a hegemonia do Bayern Munique? Será que jogadores menos "conhecidos" vingam nos grandes palcos da Europa se o Leipzig for campeão?



Existem tantas perguntas que possa acrescentar que se torna difícil de arranjar expetativas para este momento de ouro vivido por um clube que há poucos anos tinha sido fundado e que crescia pouco e pouco para um dia sonhar em atingir um patamar elevado no futebol e virar uma página de ouro na história do clube e do futebol, a nível global. Pois, passados 7 anos, veem-se a disputar o principal campeonato na Alemanha com um dos colossos de sempre do futebol mundial, os gigantes da Baviera que assustadoramente dominam o futebol na Alemanha. Esse ciclo dos homens da Baviera pode acabar e pode ser já este ano!

O clube de Leipzig está a conseguir um fantástico e inesperado primeiro lugar na Bundesliga, sendo algo que nem os próprios jogadores, equipa técnica e adeptos previam nesta altura da época (ou até nem mesmo pensariam chegar em algum momento da época à primeira posição).Ainda é cedo para comparar esta equipa do Leipzig com o Leicester, mas começa a ser idêntico o conto de fadas vividos pelos homens de Leipzig. A liderança no campeonato com 30 pontos (Bayern tem menos um jogo e se hoje vencer em casa o Bayer Leverkusen, passa a ter 27, ficando a três pontos do Leipzig), é algo mítico para um clube cujas aspirações seriam certamente a permanência no principal escalão do futebol alemão.O clube fundado em 2009, vive um autêntico sonho que é idêntico ao do Leicester em Inglaterra. Recorde que no ano passado, os ingleses começaram tão bem que já disputavam o campeonato inglês com um gigante de sempre do futebol em Inglaterra, o Tottenham Hotspur.Jogadores como Naby Keita, Rani Khedira, Vitaly Janelt e entre outros mais jovens, vivem um sonho que N´Golo Kanté, Daniel Amartey, Demarai Gray e entre outros viveram em Leicester.

Autores: Luís Pedro Lopes, 18 anos, estudante