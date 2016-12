Continuar a ler





Outros fatores que podem justificar esta diferença de rendimento são a protecção que Casillas usufruiu durante anos; o facto de ter estado na selecção espanhola que esmagou a concorrência em três competições internacionais seguidas (Euro'2008, Mundial'2010 e Euro'2012) e ter o peso internacional do Real Madrid do seu lado. Estes fatores deram-lhe um estatuto especial e esse estatuto ajudou a que se camuflassem muitas das suas fraquezas durante anos que acabaram, como era de esperar, por vir ao de cima. Já Gianluigi Buffon é a verdadeira "superstar" de Hollywood, não precisa de provar nada a ninguém, nem ser celebridade junto dos media para atingir a sua notoriedade. Simplesmente com o passar dos anos as suas defesas icónicas no YouTube acabaram por provar que foi o melhor guarda-redes da sua geração e continua a ser um dos melhores do mundo quando ninguém estava à espera.



Quando, na década de 90, se estreou pelo Parma em Guimarães na Taça Uefa, poucos estariam longe de imaginar que aquele miúdo que veio a Portugal perder na estreia seria hoje, aos olhos de muitos, o melhor guarda-rede de todos os tempos.



Uma vénia para o senhor Gianluigi Buffon.

Ronaldo ou Messi, Pelé ou Eusébio, Figo ou Zidane foram algumas das questões em que muitos teóricos do futebol se dividiram para responder. Mas, na baliza, durante anos que esta questão foi muito debatida, quem era o melhor guarda-redes do mundo? Um equilíbrio entre Casillas e Buffon deixou durante vários anos de dúvida acerca de quem de facto seria o melhor.A partir de 2012/13 essa dúvida acabou. Casillas começou a entrar numa fase descendente da carreira, enquanto Buffon se manteve no topo do futebol mundial e começou a discutir o título de melhor do mundo com jovens como Manuel Neuer ou Thibaut Courtois.É incrível com o guardião italiano venceu o duelo clássico contra Casillas e, com os seus 38 anos, continua no topo. Apesar de terem três anos de diferença - que poderiam beneficiar Casillas que, com os seus 35, deveria estar em melhor forma que Buffon -, a verdade é que o espanhol sempre enfrentou muita pressão mediática por estar num clube obrigado todos os anos a ser campeão espanhol e europeu - e que nem sempre correspondeu às expectativas -, enquanto Buffon está num clube onde apenas é "obrigado" a ser campeão italiano, objetivo que tem sido cumprido nos últimos anos com facilidade.

Autores: Joel Perpétuo, 26 anos, historiador e jornalista