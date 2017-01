Continuar a ler





O balanço deste primeiro mandato foi bastante positivo. Mas houve erros, que fazem parte do ser humano. Errar é humano.



Bruno de Carvalho salvou o Sporting Clube de Portugal e eu estou-lhe grato por tudo. Obrigado, presidente!



Este ano votarei em Bruno de Carvalho com toda a paixão que sinto dentro do meu interior enquanto adepto deste grande Sporting Clube de Portugal.



Presidente, pode acrescenter o meu nome à sua lista de Comissão de Honra.

Há quatro anos, apoiei o candidato Bruno de Carvalho com todas as minhas forças e paixão. Há quatro anos, criei um rap de apoio ao candidato Bruno de Carvalho, no qual apelei aos Sportinguistas para votarem neste candidato para o bem deste enorme Clube.Há quatro anos estava convicto de que Bruno de Carvalho iria ganhar as eleições e iria aguentar o mandato todo como presidente do Sporting Clube de Portugal.Bruno de Carvalho significa muio para mim. É um homem com rigor e carácter, sem medos de uma batalha.

Autores: Bruno Domingues