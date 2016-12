Continuar a ler





Eu cresci a ver o Raúl, Rui Costa, Zidane Figo, Rivaldo, nos relvados do Bernabéu, Camp Nou, San Siro, através da RTP1 e nas primeiras emissões da SportTV em que devorava o futebol inglês durante tardes de sábado em que o Arsenal de Henry e Wenger ganhava o campeonato sem derrotas ou quando Ronaldo aparece, ainda fantasista (magro, com o cabelo cheio de maionese e com cara de menino), no United de Ferguson, cheio de truques e fintas tudo feito em grande velocidade!



Não passo um dia sem falar sobre futebol, escrever sobre futebol, ler sobre futebol! Das passagens pelos 3 jornais desportivos, a blogs, sites, aos treinos dos meus miúdos no Famalicão, onde sou director, é o meu alimento diário, eu preciso mesmo da "bola" todos os dias.



Já fui adjunto, director, jornalista, membro de claque sócio, no futebol, mas há algo que nunca vou deixar de ser, que é apaixonado, adepto e profundo interessado em tudo o que rodeia este jogo magnífico!

A minha paixão pelo futebol é algo que me preenche.Muitos perguntam (os meus pais, tios, primos etc) o porque de eu despender tanto tempo para ver jogos, tanto de camadas jovens, da Liga dos Campeões, da Liga Europa, Liga NOS, Segunda Liga, La Liga, Premier League, Euros, Mundiais, e eu respondo que ao ver um jogo de futebol retiro prazer desse momento.Analisar as tácticas, descobrir em que posição o jogador rende mais, o que oferece à equipa, ver em que momentos do jogo aquela equipa se sobrepõe ao adversário. Ver grandes golos, grandes defesas, fintas, cortes de carrinho, etc tudo o que completa um jogo de 90 minutos.

Autores: Rui Castro, 27 anos, Team Manager Futebol Clube Famalicão