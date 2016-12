Continuar a ler





Nos torneios de seleções, guiados pela fé de Fernando Santos e através de um golo de Éder, herói improvável para toda uma nação, Portugal adquiriu, finalmente, o conceito de Campeão da Europa em Saint-Denis, o Chile permaneceu soberano em território americano e apropriou-se da Copa América Centenário realizada nos Estados Unidos, ao passo que o Brasil, perante a sua plateia, arrebatou a medalha dourada nos Jogos Olímpicos do Rio.



Na única competição organizada pela FIFA, o Mundial de Clubes, o Velho Continente, representado pelo Real Madrid CF, falou (novamente) mais alto e levou de vencidos os japoneses do Kashima Antlers, num duelo inesperadamente equilibrado.



Fazendo uma breve análise aos troféus individuais, o nosso Cristiano Ronaldo acumulou mais uma Bola d’Ouro ao seu vastíssimo currículo, sendo eleito pela 4ª vez como o melhor jogador do planeta Terra.



O ano civil queima os seus últimos cartuchos e se virássemos a página sem deixarmos um ETERNO OBRIGADO a todos aqueles que contribuíram para o melhoramento de todas as áreas no desporto-rei, não lhe estaríamos a oferecer o merecido desenlace.



Direta ou indiretamente, o futebol faz parte da vida de todos nós. Como esta é uma verdade irrefutável, só me resta proclamar o seguinte: ATÉ JÁ, 2017!

Por cá, o Sport Lisboa e Benfica alcançou o ‘35’. No país vizinho, o FC Barcelona revalidou o título. Em França, o Paris Saint-Germain tornou-se tetra. O Bayern não lhe quis ficar atrás e arrecadou o 4º campeonato seguido em solo alemão. Em Itália, a Juventus manteve-se rainha pela 5ª época consecutiva e, por terras de sua majestade, o Leicester City de Claudio Ranieri decidiu surpreender o Mundo e bateu todos os colossos do futebol inglês, conquistando a tão disputada Premier League.Nas provas de clubes da UEFA, Espanha voltou a demonstrar todo o seu domínio: o Real Madrid CF, liderado por Zinedine Zidane, chegou à ‘Undécima’ numa final onde derrotou o ‘Atleti’ e o Sevilha foi tricampeão da Liga Europa, estatuto que, na presente temporada, não poderá reforçar, uma vez que se encontra nos oitavos-de-final da atual Liga dos Campeões.No jogo da Supertaça Europeia, o clube da capital espanhola superiorizou-se ao conjunto andaluz e, após prolongamento, venceu a partida por 3-2.No outro lado do Atlântico, o Atlético Nacional da Colômbia angariou a 57ª edição da afamada Copa Libertadores, enquanto a Associação Chapecoense de Futebol, equipa do Brasileirão, obteve a Copa Sul-Americana (primeiro título internacional da sua história), prémio esse que a CONMEBOL fez questão de entregar, depois do trágico acidente aéreo que vitimou praticamente todos os elementos do grupo pertencente ao estado de Santa Catarina.

Autores: Miguel Laezza, 22 anos