Um prémio de afetos

Há mais de uma década, Artur Agostinho regressou ao jornal de que foi diretor nos anos 60 e 70. Voltou como cronista e por ideia do Alexandre Pais tornou-se no patrono do prémio que anualmente Record atribui para distinguir o atleta ou treinador do ano. No seu regresso ao jornal, Artur Agostinho foi um verdadeiro campeão de afetos, mantendo a sua veia de comunicador por excelência mas também demonstrando uma dimensão humana que nos tocou profundamente.



Enquanto esteve entre nós, Artur Agostinho entregou o prémio em mãos ao vencedor. Na sua ausência, passou a ser a sua filha Teresa a fazê-lo. Ela, como nós, sentiu que este ano o seu pai sentiria um prazer redobrado em dar o troféu a Fernando Santos: pelo que representou a conquista do título europeu (em 1966, Artur Agostinho acompanhou a par e passo a epopeia dos Magriços) e por ter sido obra de um homem que, também ele, é um campeão de afetos. Fernando Santos há muito que tinha ganho a simpatia dos portugueses pela postura íntegra com que sempre esteve no futebol. Este ano ficou definitivamente no nosso coração.



Depois de tantas entrevistas, o que terá de novo para dizer Fernando Santos é uma pergunta legítima que o leitor fará. Dir-lhe-ei que entrevista como aquela que concedeu ao Record não há. Porque é uma conversa com dois jornalistas que o conhecem bem, que vivenciaram muitos dos passos da carreira de Fernando Santos e porque, passados cinco meses da final de Paris, o selecionador conta com a emoção temperada e o rigor histórico os momentos que ajudam a explicar uma aventura gloriosa. Os textos de Fernando Gomes e Katsouranis são peças que se encaixam e completam de forma extraordinária uma história de vida e de sucesso.