Onda vermelha também nas finanças

Há um ano, quando dezembro também avançava para os últimos dias, Nélson Semedo estava de baixa a recuperar de lesão contraída ao serviço da Seleção Nacional, onde chegou após um prometedor início de época com a camisola do Benfica. Lindelöf, esse, não passava de um jogador que dava boas indicações na equipa B, com direito a chamadas esporádicas aos convocados de Rui Vitória. Um e outro procuravam ainda um espaço de afirmação plena. Um ano depois - apenas um ano depois - os dois jovens defesas dos encarnados estão prestes a entrar na Premier League pela porta grande.



Ninguém ficará surpreendido se o Man. United ultrapassar os 60 milhões de euros para fechar este duplo negócio, que promete dominar o mercado já nos primeiros dias do novo ano. O Benfica fará duas vendas que (quase) cobrem o orçamento de toda a temporada para o futebol profissional, confirmando-se o sucesso daquilo que Luís Filipe Vieira designou como mudança de paradigma e que passava por transformar o Caixa Futebol Campus no sustentáculo de todo o edifício do futebol encarnado.



Nem Nélson Semedo nem Lindelöf foram fabricados de raiz no 'laboratório' das águias, mas é indiscutível que, tendo ambos cumprido apenas a derradeira etapa de formação no Seixal, o lateral e o central beneficiaram da grande mudança imposta pelo presidente. Os resultados - financeiros e desportivos - estão à vista. Junte-se aqui a venda de Renato Sanches e já estamos a falar de um Euromilhões na ordem dos 100 milhões de euros. Curiosamente, no momento em que Nélson Semedo está perto de se tornar no português mais caro a sair para o estrangeiro, um outro lateral direito produzido no Seixal, João Cancelo, está perto de assinar pelo Barcelona a troco de 30 milhões, com mais uma percentagem… a ir parar à Luz.