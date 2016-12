O Pai Natal é encarnado

O Benfica vai passar um Natal feliz com o conforto de 4 pontos de avanço sobre o FC Porto. A águia não sentiu sequer o sobressalto de poder ficar mais ‘apertada’ na classificação, tão fácil foi a forma como resolveu o jogo com o Rio Ave. A entrada forte, com 20 minutos de qualidade, contribuiu para desfazer as primeiras dúvidas e o grande golo de Pizzi, já perto do intervalo, afastou ainda mais a hipótese de uma surpresa.



Uma vez mais, o Benfica, à parte daquele arranque, não encheu o campo com uma exibição de elevada nota artística, mas vincou a superioridade de outra forma: controlo absoluto sobre o jogo. A equipa de Vitória é muito pragmática e faz tudo com grande segurança. Não corre riscos desnecessários, os comportamentos em campo são irrepreensíveis do ponto de vista tático e a organização não se desmonta só porque as coisas se tornam mais fáceis.



Rui Vitória é decididamente um homem feliz. Ter a possibilidade de trocar os pontas-de-lança, mantendo a eficácia, é sinal da riqueza do plantel. Sai Jiménez, entra Mitroglou e há golo na mesma. E Jonas já anda por aí à procura de mais oportunidades… Porém, é Pizzi quem tem assumido a batuta de maestro, melhorando também ele a relação com o golo. Com o Rio Ave, fez o sexto golo no campeonato, sendo que os 8 que marcou na última época são o seu melhor registo. Atendendo a que ainda não chegámos ao fim da 1.ª volta, é admissível que cumpra a melhor época da carreira.



Na guerra da contabilidade dos penáltis que ficaram por marcar, o Benfica deu um pulo na tabela dos mais prejudicados, pois ficaram dois por assinalar. A diferença em relação a outros rivais é que os encarnados não tiveram de lamentar esses erros. Chegaram ao golo e à vitória de outra maneira.