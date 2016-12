Bas Dost sem tabus

A primeira entrevista que Bas Dost deu em Portugal foi a Record. É uma delícia ler as quatro páginas que dedicamos à conversa que o ponta-de-lança do Sporting teve com o jornalista Bruno Fernandes. Um diálogo vivo e aberto no qual Dost não escondeu emoções nem tão pouco opiniões, as quais deu sem evasivas ou ‘cassetes’ encomendadas. O holandês assumiu que a vitória no Restelo quebrou uma barreira psicológica que fez manter acesa a chama do título e falou sem complexos das dificuldades de adaptação, da vontade que tem de aprender e do facto de estar, pela primeira vez, a jogar num sistema que privilegia a presença de dois homens no ataque. É, pois, um Dost sem tabus que se ‘apresenta’ aos leitores. Depois da excelente entrevista de Salvio, terminamos o ano em beleza.



As eleições do Sporting vão realizar-se a 4 de março. Os estatutos determinam uma janela que em termos de ‘timing’ não é a mais aconselhável. Nesse fim de semana joga-se a 24.ª jornada e das duas uma: ou os leões estarão em plena disputa do título ou... fora dela. Uma ou outra, terá sempre alguma influência nas eleições.



A Taça CTT regressa com o Benfica a estrear-se defrontando o P. Ferreira, que em 2011 chegou à final pela mão de... Rui Vitória. Na Luz também se dá o reencontro com Fábio Veríssimo (mais tarde será com Manuel Oliveira). Também no Dragão, o FC Porto volta a cruzar-se com um árbitro ‘non grato’, João Pinheiro. O presidente do Conselho de Arbitragem, José Gomes, num artigo no ‘Público’, diz que o futebol português não pode resumir-se a dois árbitros para os jogos dos grandes e que "é preciso dar condições e oportunidades a jovens promissores". Tem toda a razão. Hoje, têm mais um teste. Mas, como diz Gomes, eles não são infalíveis nem podem carregar com todas as culpas... quando, às vezes, têm algumas.