A ameaça de um dragão

O futebol português vive uma espécie de semana inglesa com a disputa de duas jornadas em poucos dias. O FC Porto já ‘despachou’ o serviço, antecipando o jogo com o Marítimo. Hoje é a vez do Benfica e amanhã é o dia de Sp. Braga e Sporting. A disposição natalícia estará muito dependente dos resultados desta ronda 15.



O Benfica tem uma margem de segurança muito confortável que obviamente pretende conservar, somando uma vitória que deixará o FC Porto a 4 pontos. O jogo é com o Rio Ave e, como sempre, Rui Vitória não quer ver para além dele. Faz bem. A equipa liderada pelo campeão nacional Luís Castro representa uma ameaça porque vem de 4 triunfos seguidos e porque é treinada por um reputado dragão que ainda há um mês orientava o FC Porto B.



Vitória é um homem avisado, já o sabemos, mas a equipa, aqui e ali, tem dado sinais de leve sobranceria. Olhar de cima para baixo para os rivais e ver no calendário que cinco dos próximos sete jogos são na Luz, só pode transmitir agradáveis sensações às águias.



O Sporting está proibido de voltar a falhar pelo que qualquer resultado que não seja a vitória no Restelo frente ao Belenenses conduzirá a equipa a crise ainda mais profunda. Se isso acontecer, seguramente que a próxima visita da claque a Alcochete não será tão amistosa. Apesar de o encontro ter decorrido de forma pacífica, é óbvio que se trata de um sinal de desagrado e de mais um fator de pressão.



Será no campo que a equipa de Jesus terá de dar resposta adequada a um momento tão delicado. Não foi, por certo, em três dias que os leões recuperaram as energias que faltaram com o Sp. Braga, pelo que terão de recorrer a um suplemento de alma e a maior dose de inspiração para poderem cumprir a promessa que ontem fizeram à claque: a conquista do título.