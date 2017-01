133

Veja os falhanços inacreditáveis (e seguidos!) desta dupla do Man. United

Se ontem, no primeiro dia do ano, tivemos um forte candidato a melhor golo de 2017, com o pontapé de escorpião de Giroud, esta segunda-feira passou a haver (duplo!) candidato a... falhanço do ano. No West Ham-Manchester United, Valencia e Lingard cometeram a proeza de falhar á boca da baliza o que parecia um facto consumado!