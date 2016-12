79

Um jogo de futebol e uma batalha... com os balões

Semana após semana, o programa 'El Día Después' vai dando aos seus espectadores momentos peculiares vividos nos relvados e nas bancadas do futebol inglês. Um dos mais recentes sucedeu no Ramón Sánchez Pizjuán, antes do Sevilha-Málaga, no qual uma adepta travou uma batalha intensa... com uns balões.