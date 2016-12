0

0



Talisca e Bruma unidos em homenagem às vítimas do atentado em Istambul

Talisca, Bruma e Abdoulaye Ba foram alguns dos jogadores que esta quinta-feira marcaram presença no Estádio do Besiktas, em Istambul, onde esta noite foi prestada uma homenagem às vítimas do recente atentado que provocou a morte de 38 pessoas. (Fotos: Reuters)