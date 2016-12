0

Surfista inglês hospitalizado depois de falhar esta onda gigante na Nazaré

O Nazare Challenge realizou-se pela primeira vez na Praia do Norte e, além de vencedores, a prova contou com um grande susto para Tom Butler, de 27 anos. O surfista inglês de ondas gigantes caiu de um altura de cerca de 14 metros mas não terá problemas de monta segundo deu conta no Facebook a associação britânica de surf.