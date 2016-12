224

0



'Show' de futevólei acabou em grande golo de Neymar

É um jogo de futebol solidário, mas a verdade é que mais parece... futevólei. A equipa de Neymar trocou a bola ao primeiro toque, como se de um treino se tratasse, mas quando foi preciso jogar a sério, jogou... e acabou com um grande golo de Neymar, a tocar a bola com o calcanhar e a fazê-la passar por cima do guarda-redes adversário.