Salvio foi Pai Natal por um dia

Por momentos, Salvio assumiu o papel de Pai Natal em plena redação do Record. O internacional argentino, de 26 anos, é pai de dois filhos (Chloé e Valentino) e mostrou ter tanto jeito para as crianças como para o futebol, fazendo as delícias de mais de 20 crianças do grupo Cofina.