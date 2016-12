1219

Salvio: A vantagem na Liga, a Champions, Talisca, as lesões... e muito mais

Neste sábado, véspera de Natal, Record publica na sua edição impressa - e no Record Premium - uma longa entrevista com Eduardo Salvio. Ao nosso jornal, o extremo do Benfica abriu o livro e não fugiu a nenhum tema: a vantagem no campeonato, o confronto com o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões, a polémica com Talisca, as lesões e muito mais. A não perder!