0

0



Ronaldo junta-se à família na "terrinha"

Cristiano Ronaldo chegou ontem à Madeira para se juntar à família nesta quadra festiva. No aeroporto do Funchal tinha à sua espera o irmão, Hugo Aveiro, e um primo, juntando-se mais tarde às irmãs Elma e Kátia. "Natal na nossa terrinha... é tão bom voltar às nossas origens... existem prendas valiosas mas estes momentos não têm preço...", escreveu Kátia Aveito na legenda da fotografia que partilhou no Instagram ao lado dos irmãos