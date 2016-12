326

Ronaldo divide fotos mais populares do Instagram com Selena Gomez

Com o chegar do final do ano, é altura de fazer balanço... também nas redes sociais. No Instagram, as 10 fotos mais populares são, surpreendentemente, de apenas duas celebridades: Selena Gomez e Cristiano Ronaldo. A jovem cantora é, sem qualquer dúvida, a rainha Instagram mas Ronaldo consegue ter duas fotografias entre as dez mais populares. O craque aparece em 6.º e 9.º lugar... ambas com a taça de campeão da Europa.