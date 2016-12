1292

Ricardinho com golaço diante do Barcelona

O Inter Movistar, equipa onde alinha o português Ricardinho, perdeu este sábado frente ao Barcelona, cedendo assim a liderança do campeonato espanhol de futsal à formação culé. Ricardinho marcou um golaço, no entanto, este foi insuficiente para virar o resultado, que terminou com 3-4.