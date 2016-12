0

Real Madrid deseja boas festas em português

O defesa-central luso brasileiro e o lateral-esquerdo português foram os jogadores escolhidos para o Real Madrid para 'ilustrarem' o postal de Natal do clube nas redes sociais. E, como quase sempre sucede dentro de campo, deram bem conta do recado. Em 'portunhol' no caso de Pepe. Em bom português no caso de Fábio Coentrão.