Pizzi fugiu para o golo com a ajuda de Rafa

Benfica-Rio Ave, 2-0



2-0 – PIZZI (42’). Os encarnados chegam ao segundo golo num lance de inspiração de Pizzi. O médio recebe a bola no meio-campo dos vila-condenses e dispara. Perto da área dos visitantes, entrega-a a Rafa, que a devolve ao camisola 21. Em velocidade, Pizzi controla com o pé esquerdo e, à saída de Cássio, remata com o direito