0

0



Paulo Gazzaniga deixa presente no sapatinho do Saragoça

Em época natalícia, o guarda-redes do Rayo Vallecano, Paulo Gazzaniga, decidiu dar uma prenda ao Saragoça e tramar o companheiro de equipa Álex Moreno, que acabou por ser o responsável por um auto-golo que não estaria nos planos do próprio Pai Natal. O encontro estava empatado a zero, o Saragoça ficou em vantagem, acabando por vencer, por 2-1. O técnico Rúben Baraja nem queria acreditar no sucedido.