Para Pinto da Costa, mercado... só o do Bolhão

Confrontado com uma questão de um jornalista sobre a abordagem do FC Porto ao mercado de transferências de inverno, Pinto da Costa fugiu ao assunto e brincou com a pergunta... Para o líder dos azuis e brancos, só lhe interessa o mercado do Bolhão e até tinha alguma curiosidade em saber a opinião de Nuno Espírito Santo sobre aquele emblemático espaço da cidade do Porto.