410

1



Os futebolistas que mais valorizaram em 2016: Há dois portugueses em grande destaque

Com 2016 a terminar, é possível consultar no site 'Transfermarkt' a lista de futebolistas que mais valorizaram desde 1 de janeiro deste ano até ao presente dia. Um lote que conta com quatro jogadores portugueses e um que, sendo estrangeiro, atua numa equipa da Liga NOS. A lista está ordenada de forma crescente pela valorização bruta em milhões.