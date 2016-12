216

Os dez jogadores que vão deixar loucos os clubes ingleses no mercado de janeiro

O 'Guardian' divulgou esta terça-feira uma lista dos reforços mais apetecíveis aos clubes da Premier League que atuam na Europa. No top 10 estão dois futebolistas que jogam em Portugal, apesar de nenhum deles ser português. Trata-se do benfiquista Victor Lindelöf e do portista, cedido ao V. Guimarães, Moussa Marega. Conheça os outros. Os valores estimados são da autoria do jornal inglês. (Fotos: EPA, Reuters e Record)