O que procurava Lindelöf nas bancadas da Luz?

Poucos minutos depois do apito final do duelo entre Benfica e Rio Ave, o sueco Victor Lindelöf surgiu no centro do terreno em busca de algo na bancada. Estaria o nórdico, que tem sido fortemente apontado ao Man. United, à procura de algo ligado aos red devils?