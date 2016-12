30

4



O golo anulado a André Silva que deixou jogadores e banco portistas irritados

Aos 52' do FC Porto-Chaves, André Silva cabeceou para o fundo das redes e fez o empate naquele momento. No entanto, o lance seria anulado por fora de jogo. Após a decisão do árbitro, jogadores e banco portistas não esconderam a sua revolta.