Adeptos do FC Porto escolheram este golaço de André Silva como o melhor do ano

Aos 90', André Silva empatou a final da Taça de Portugal (22 de maio), entre FC Porto e Sp. Braga, num lance que deixou o banco dos dragões em loucura e o dos bracarenses em desespero. Os adeptos do FC Porto elegeram o golo de pontapé de bicicleta do jovem avançado como o melhor dos dragões em 2016. Refira-se que esta eleição arrancou no passado dia 25 de dezembro e que, por isso, não contou com o tento assinado por Marcano, frente ao Feirense, para a Taça CTT. De resto, o pódio ficou completo com dois remates certeiros do argelino Yacine Brahimi. O que apontou ao Leicester, na Liga dos Campeões, num calcanhar a fazer lembrar o seu compatriota, Rabah Madjer, ficou em segundo, e o que apontou ao Arouca, numa jogada individual, em terceiro.