1037

4



O dia em que Deco revelou uma bebedeira no treino do FC Porto

O vídeo não é novo, mas só agora deu nas vistas. Desafiado por Derlei, Deco, ex-jogador do FC Porto, relata uma bebedeira no plantel dos dragões no tempo de Mourinho, após um almoço do qual saíram jogadores a cair. Sabe quem era o jogador que mais aguentava?