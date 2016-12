8153

O ano de sonho (e inédito no futebol) de Cristiano Ronaldo

Foi um 2016 tremendo para Cristiano Ronaldo: Liga dos Campeões, Euro'2016, Bola de Ouro e Mundial de Clubes, um feito inédito num só ano (a que se junta o prémio de melhor jogador da UEFA). Um total de 55 golos em 57 jogos. Este domingo, fechou com um histórico hat trick na final do Mundial de Clubes - apenas Pelé o tinha feito, em 1962, contra o Benfica, quando a prova ainda se denominava Taça Intercontinental -, no triunfo (4-2) do Real Madrid sobre o Kashima Antlers. E foi, naturalmente, eleito o MVP da partida de hoje...