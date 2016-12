2

0



NBA: Lembra-se quando Irving tramou os Warriors? Aconteceu outra vez...

Na reedição da última final da NBA, os Cleveland Cavaliers voltaram a bater os Golden State Warriors e com Kyrie Irving novamente em foco. Depois de no Jogo 7 das finais ter marcado o triplo que deu o título à sua equipa, no dia de Natal o base decidiu novamente com um cesto nos derradeiros instantes.