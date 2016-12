330





Navas ia 'partindo' Sergio Ramos ao meio...

Keylor Navas deixou a baliza determinado a cortar este lance perigoso do Kashima Antlers aos 69 minutos do jogo da final do Mundial de Clubes. O guarda-redes do Real Madrid ia de tal forma com os olhos na bola que 'atropelou' o companheiro de equipa Sergio Ramos.