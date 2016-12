728

Não acredita em bruxas? Veja bem o que acontece no futebol do Ruanda!

Há quem tenha superstições no futebol, depois... há isto. A federação do Ruanda está preocupada com o excessivo recurso dos jogadores a rituais de feitiçaria e decidiu agravar as penas, incluíndo suspensões de três jogos, a futebolistas que cometam atos de bruxaria dentro de campo. No encontro entre o Mukura Victory Sports e o Rayon Sports, o guarda-redes da equipa da casa fez questão de colocar amuletos junto aos postes, fazendo com os adversários lá fossem para os tirar e esconder. A cena aconteceu várias vezes e ia provocando um tumulto dentro de campo e nas bancadas. É ver para... crer.