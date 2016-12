2907

Mkhitaryan faz golaço de outro mundo... em fora-de-jogo

Henrikh Mkhitaryan marcou um dos golos do ano na vitória do Manchester United sobre o Sunderland... e em fora-de-jogo. O arménio desviou com um golpe de escorpião um cruzamento de Ibrahimovic, fazendo o 3-0 para os red devils. O árbitro assistente, talvez impressionado, deixou passar a posição irregular...