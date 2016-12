2

Mitroglou em versão super-herói para... combater o frio

O frio fez-se sentir com alguma intensidade no Estoril, na partida entre os canarinhos e o Benfica. Kostas Mitroglou terá sido um dos elementos que mais sentiu a descida dos termómetros e, no banco de suplentes, fez questão de se vestir a preceito para combater o frio. Com uma manta às costas, o internacional grego até parecia... um super-herói. [Vídeo: Pedro Ponte/Record]