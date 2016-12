45

Meunier queria mesmo fazer isto?

Frente ao Lorient, o Paris SG venceu por 5-0, numa noite que começou com este golo sensacional do belga Thomas Meunier. Contudo, olhando para as imagens fica a dúvida sobre qual era, efetivamente, a intenção do defesa. Cruzar ou rematar? Pouco importa, na verdade, porque a bola acabou no fundo da rede...