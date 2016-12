74

Mendy deu um pontapé onde não devia... e tramou Leonardo Jardim

O Monaco perdeu em casa diante do Lyon por 3-1 e ficará por saber como decorreria o jogo da 18.ª jornada da Ligue 1 se Benjamin Mendy não tivesse perdido a cabeça aos 38 minutos, quando adversário estava em vantagem no marcador por 1-0. O lateral-esquerdo da equipa orientada por Leonardo Jardim pontapeou Corentin Tolisso, depois de uma breve troca de palavras com o médio do Lyon.