Melhor defesa da Europa tem dedo de português

Nove anos depois, uma equipa de Paulo Bento volta a ser notícia por ter a defesa menos batida da Europa e, desta vez, o técnico português ergueu uma autêntica muralha no Pireu, transformando o Olympiacos numa formação fortíssima no seu sector recuado. Nenhuma equipa, entre as principais ligas europeias, sofreu menos golos do que o Olympiacos – apenas 5 – embora a formação de Paulo Bento seja ultrapassada em média de golos sofridos por Copenhaga e AEL Limassol