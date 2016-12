707

Mãe de Ronaldo celebrou (e de que maneira!) o Mundial de Clubes

Ronaldo juntou, no domingo, mais um título ao seu longo currículo com a conquista do Mundial de Clubes. Dolores Aveiro, mãe do craque do Real Madrid não deixou de celebrar mais um feito do internacional português e partilhou no seu Instagram as imagens da festa... "em casa do vizinho", como escreveu na legenda