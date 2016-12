0

Luis Enrique responde a Quique Flores... com um cântico de Natal

Luis Enrique e Quique Flores eram os melhores amigos do Mundo antes de Jorge Valdano entrar no Real Madrid como treinador em 1994. O relacionamento não resistiu às suspeitas de Luis Enrique sobre o papel de 'bufo' que Quique Flores desempenharia junto do técnico argentino e o distanciamento mantém-se, como ficou provado pela recusa do atual treinador do Espanyol em posar para a tradicional fotografia antes do dérbi de Barcelona, que teve lugar no domingo. Quique Flores justificou que prefere rodear-se de "gente sã". E quando os jornalistas pediram ao treinador do Barcelona para comentar as declarações do homólogo do Espanyol, a resposta veio num... cântico de Natal. As imagens são do canal de TV espanhol 'Mega'.