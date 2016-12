3083

Liedson indignado: «Já é a terceira vez que morro este ano...»

2016 não está a ser um ano fácil para Liedson. Tudo por causa dos rumores que circulam nas redes sociais, que esta semana 'ditaram' a sua morte pela terceira vez no atual ano... O avançado ex-Sporting e FC Porto utilizou as redes sociais para reagir a tal rumor e fê-lo com muito humor à mistura.